PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0512 --26-Jähriger nach Drohung mit Messer festgenommen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor deim Steintor
Zeit: 	07.08.2025, 13:30 Uhr

Ein 26 Jahre alter Mann bedrohte am Donnerstag im Steintor einen Mann mit einem Messer. Die Polizei nahm den Angreifer vorläufig fest und sucht nach dem Geschädigten.

Die Einsatzkräfte befanden sich gegen 13:30 Uhr im Rahmen der Streife auf dem Ziegenmarkt als sie von dem 26 Jahre alten Mann angesprochen wurden. Er erzählte ihnen, dass es zu einem Streit mit einem Mitarbeiter eines dortigen Verkaufstandes gekommen sei. Als die Polizisten den Vorfall aufklären wollte, griff der 26-Jährige nach einem Messer, welches in der Auslage des Standes lag, und machte mehrere Stichbewegungen in Richtung des unbekannten Mitarbeiters. Verletzt wurde er dabei nicht. Die Einsatzkräfte forderten den Angreifer mit gezogener Schusswaffe lautstark auf, dass Messer abzulegen. Der Aufforderung kam er nach und ließ sich festnehmen. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass dem 26-Jährigen ein Platzverweis für den Bereich erteilt wurde. Er wurde in Gewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Der Mann, der von dem 26-Jährigen bedroht worden ist, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 10:12

    POL-HB: Nr.: 0511--Tach der Fans--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Peterswerder, Franz-Böhmert-Straße Zeit: 9.8.25, 11 Uhr Am Samstag findet am Weserstadion der so genannte "Tach der Fans" statt. Die Polizei wird die Veranstaltung begleiten und rät zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Veranstalter rechnet bei diesem Familienfest mit bis zu 30.000 Besuchern. Parallel findet auf der Bremer Bürgerweide von 12 Uhr bis ca. 22 Uhr das Schlager-Event "Bremen Olé" statt. Hier ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 10:55

    POL-HB: Nr.: 0510 --Jugendliche Raser in gestohlenem Auto gestoppt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen/ Achim, Autobahn 27 Zeit: 07.08.2025, 00:40 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen und der Polizei Verden/Osterholz stellten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche. Sie waren zuvor mit einem entwendeten Audi über die Autobahn gerast. Etwa um 04:00 Uhr fiel einer Streife der Verkehrsbereitschaft der ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 10:00

    POL-HB: Nr.: 0509 --Polizei stoppt Autorennen und beschlagnahmt Führerschein--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Steffensweg, Nordstraße Zeit: 05.08.2025, 20 Uhr Einsatzkräften der Polizei Bremen stoppten am Dienstagabend in Walle einen 33 Jahre alten Mann in seinem Porsche. Er ist verdächtig, sich kurz zuvor ein illegales Rennen mit einem Audi geliefert zu haben. Gegen 20 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie der 33-Jährige auf der Nordstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren