Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0512 --26-Jähriger nach Drohung mit Messer festgenommen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor deim Steintor Zeit: 07.08.2025, 13:30 Uhr

Ein 26 Jahre alter Mann bedrohte am Donnerstag im Steintor einen Mann mit einem Messer. Die Polizei nahm den Angreifer vorläufig fest und sucht nach dem Geschädigten.

Die Einsatzkräfte befanden sich gegen 13:30 Uhr im Rahmen der Streife auf dem Ziegenmarkt als sie von dem 26 Jahre alten Mann angesprochen wurden. Er erzählte ihnen, dass es zu einem Streit mit einem Mitarbeiter eines dortigen Verkaufstandes gekommen sei. Als die Polizisten den Vorfall aufklären wollte, griff der 26-Jährige nach einem Messer, welches in der Auslage des Standes lag, und machte mehrere Stichbewegungen in Richtung des unbekannten Mitarbeiters. Verletzt wurde er dabei nicht. Die Einsatzkräfte forderten den Angreifer mit gezogener Schusswaffe lautstark auf, dass Messer abzulegen. Der Aufforderung kam er nach und ließ sich festnehmen. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass dem 26-Jährigen ein Platzverweis für den Bereich erteilt wurde. Er wurde in Gewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Der Mann, der von dem 26-Jährigen bedroht worden ist, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell