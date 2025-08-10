Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0514--Einbrecher fahren mit Fahrzeug in Geschäft--

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Pfalzburger Straße Zeit: 09.08.25, 02.30 Uhr

In der Nacht zu Samstag musste die Polizei zu einem Einbruch nach Hemelingen ausrücken. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet.

Nach Ablauf der Alarmanlage im Firmengebäude eines Werkzeughandels an der Pfalzburger Straße wurde die Polizei gerufen. Unbekannte Täter waren gegen 2.30 Uhr mit einem Fahrzeug rückwärts gegen eine Glastür des Geschäftes gefahren. Durch die zerstörte Eingangstür gelangten die Einbrecher in den Verkaufsraum und entwendeten hochwertige Elektrowerkzeuge und Zubehör aus den Auslagen und Regalen. Anschließend flüchteten sie mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt, wem möglicherweise ein Kleintransporter in diesem Zusammenhang aufgefallen ist oder wer in der Nacht zu Samstag verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Hinweisgeber melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

