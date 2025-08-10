PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0514--Einbrecher fahren mit Fahrzeug in Geschäft--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Pfalzburger Straße
Zeit: 	09.08.25, 02.30 Uhr

In der Nacht zu Samstag musste die Polizei zu einem Einbruch nach Hemelingen ausrücken. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet.

Nach Ablauf der Alarmanlage im Firmengebäude eines Werkzeughandels an der Pfalzburger Straße wurde die Polizei gerufen. Unbekannte Täter waren gegen 2.30 Uhr mit einem Fahrzeug rückwärts gegen eine Glastür des Geschäftes gefahren. Durch die zerstörte Eingangstür gelangten die Einbrecher in den Verkaufsraum und entwendeten hochwertige Elektrowerkzeuge und Zubehör aus den Auslagen und Regalen. Anschließend flüchteten sie mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt, wem möglicherweise ein Kleintransporter in diesem Zusammenhang aufgefallen ist oder wer in der Nacht zu Samstag verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Hinweisgeber melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 09.08.2025 – 09:35

    POL-HB: Nr.: 0513--Überfall in Mitte - Polizei nimmt zwei Verdächtige fest--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Hillmannplatz Zeit: 09.08.25, 03.50 Uhr In der Nacht zu Samstag kam es in der Bahnhofsvorstadt zu einem versuchten Raub. Zwei Tatverdächtige im Alter von 19 und 34 Jahren attackierten dabei einen 21 alten Mann und eine 28-jährige Frau. Die Polizei nahm das Duo aus den Maghreb-Staaten fest. Das Paar hielt sich ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 10:23

    POL-HB: Nr.: 0512 --26-Jähriger nach Drohung mit Messer festgenommen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor deim Steintor Zeit: 07.08.2025, 13:30 Uhr Ein 26 Jahre alter Mann bedrohte am Donnerstag im Steintor einen Mann mit einem Messer. Die Polizei nahm den Angreifer vorläufig fest und sucht nach dem Geschädigten. Die Einsatzkräfte befanden sich gegen 13:30 Uhr im Rahmen der Streife auf dem Ziegenmarkt als ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 10:12

    POL-HB: Nr.: 0511--Tach der Fans--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Peterswerder, Franz-Böhmert-Straße Zeit: 9.8.25, 11 Uhr Am Samstag findet am Weserstadion der so genannte "Tach der Fans" statt. Die Polizei wird die Veranstaltung begleiten und rät zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Veranstalter rechnet bei diesem Familienfest mit bis zu 30.000 Besuchern. Parallel findet auf der Bremer Bürgerweide von 12 Uhr bis ca. 22 Uhr das Schlager-Event "Bremen Olé" statt. Hier ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren