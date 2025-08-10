POL-HB: Nr.: 0515--Polizei kontrolliert im Bahnhofsquartier

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt Zeit: 9.-10.8.25, 18 bis 2 Uhr

Die Polizei Bremen führte vom frühen Samstagabend bis in die Nacht im Bahnhofsquartier Kontrollen durch. Dabei wurden über 70 Personen überprüft und Messer sowie Cannabis beschlagnahmt.

Im Fokus stand neben der Bekämpfung der wahrnehmbaren Drogen- und Straßenkriminalität in der Bahnhofsvorstadt die Kontrolle der Waffenverbotszone. Es wurden 73 Personen kontrolliert und diverse Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten Messer, Tierabwehrspray, mehrere Verkaufseinheiten Cannabis und Ecstasy. Es wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt und 19 Platzverweise erteilt. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei Bremen setzt sich verstärkt für die Bekämpfung der Straßenkriminalität ein und wird diese Bemühungen gemeinsam mit anderen Sicherheitsbehörden fortsetzen.

