PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0515--Polizei kontrolliert im Bahnhofsquartier--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt
Zeit: 	9.-10.8.25, 18 bis 2 Uhr

Die Polizei Bremen führte vom frühen Samstagabend bis in die Nacht im Bahnhofsquartier Kontrollen durch. Dabei wurden über 70 Personen überprüft und Messer sowie Cannabis beschlagnahmt.

Im Fokus stand neben der Bekämpfung der wahrnehmbaren Drogen- und Straßenkriminalität in der Bahnhofsvorstadt die Kontrolle der Waffenverbotszone. Es wurden 73 Personen kontrolliert und diverse Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten Messer, Tierabwehrspray, mehrere Verkaufseinheiten Cannabis und Ecstasy. Es wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt und 19 Platzverweise erteilt. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei Bremen setzt sich verstärkt für die Bekämpfung der Straßenkriminalität ein und wird diese Bemühungen gemeinsam mit anderen Sicherheitsbehörden fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 10:19

    POL-HB: Nr.: 0514--Einbrecher fahren mit Fahrzeug in Geschäft--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Pfalzburger Straße Zeit: 09.08.25, 02.30 Uhr In der Nacht zu Samstag musste die Polizei zu einem Einbruch nach Hemelingen ausrücken. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet. Nach Ablauf der Alarmanlage im Firmengebäude eines Werkzeughandels an der Pfalzburger Straße wurde die Polizei gerufen. Unbekannte Täter waren gegen 2.30 Uhr mit ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 09:35

    POL-HB: Nr.: 0513--Überfall in Mitte - Polizei nimmt zwei Verdächtige fest--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Hillmannplatz Zeit: 09.08.25, 03.50 Uhr In der Nacht zu Samstag kam es in der Bahnhofsvorstadt zu einem versuchten Raub. Zwei Tatverdächtige im Alter von 19 und 34 Jahren attackierten dabei einen 21 alten Mann und eine 28-jährige Frau. Die Polizei nahm das Duo aus den Maghreb-Staaten fest. Das Paar hielt sich ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 10:23

    POL-HB: Nr.: 0512 --26-Jähriger nach Drohung mit Messer festgenommen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor deim Steintor Zeit: 07.08.2025, 13:30 Uhr Ein 26 Jahre alter Mann bedrohte am Donnerstag im Steintor einen Mann mit einem Messer. Die Polizei nahm den Angreifer vorläufig fest und sucht nach dem Geschädigten. Die Einsatzkräfte befanden sich gegen 13:30 Uhr im Rahmen der Streife auf dem Ziegenmarkt als ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren