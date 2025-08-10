POL-HB: Nr.: 0517--Duo bricht in Einfamilienhaus ein

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenesch, Dibberser Straße Zeit: 10.08.25, 00.35 Uhr

In der Nacht zu Sonntag drangen zwei bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Kattenesch in der Dibberser Straße ein. Die Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionstipps.

Die 93-jährige Bewohnerin wachte gegen 00.35 Uhr auf, als sie Geräusche wahrnahm. Im Schlafzimmer bemerkte sie eine Person, die in ihrem Nachtschrank wühlte. Eine weitere Person stand im Flur und durchsuchte einen Schrank. Als die Frau laut schrie und aufstand, hielt der Täter neben ihrem Bett ihre Handgelenke fest. Der zweite Eindringling setzte die Durchsuchung fort, bevor beide gemeinsam ohne Beute aus dem Haus flüchteten. Die unverletzte 93-Jährige begab sich anschließend auf den Balkon und rief um Hilfe. Das Duo war zuvor über einen Zaun geklettert, dann auf den Wintergarten gestiegen, um dort ein auf Kipp stehendes Fenster zu öffnen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen. Die Männer sollen dunkle Kapuzenpullover getragen haben.

Melden Sie der Polizei unter dem kostenlosen Notruf 110, wenn Ihnen Personen auf Grundstücken oder an Gebäuden auffallen, die sich verdächtig verhalten. Licht und Bewegungsmelder am Haus und Grundstück schrecken potentielle Einbrecher ab, einbruchhemmende Fenster und Türen verhindern einen leichten Zutritt zum Wohnbereich. Ein auf Kipp stehendes Fenster ist wie ein offenes Fenster, eine unverschlossene Tür ist eine offene Tür. Geben Sie Einbrechern keine Chance!

Mehr Informationen und Präventionstipps rund um das Thema Einbruchschutz erhalten Sie unter www.polizei.bremen.de oder im Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, Rufnummer 0421 362-19003.

