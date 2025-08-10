PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0517--Duo bricht in Einfamilienhaus ein--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Obervieland, OT Kattenesch, Dibberser Straße
Zeit: 	10.08.25, 00.35 Uhr

In der Nacht zu Sonntag drangen zwei bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Kattenesch in der Dibberser Straße ein. Die Polizei sucht Zeugen und gibt Präventionstipps.

Die 93-jährige Bewohnerin wachte gegen 00.35 Uhr auf, als sie Geräusche wahrnahm. Im Schlafzimmer bemerkte sie eine Person, die in ihrem Nachtschrank wühlte. Eine weitere Person stand im Flur und durchsuchte einen Schrank. Als die Frau laut schrie und aufstand, hielt der Täter neben ihrem Bett ihre Handgelenke fest. Der zweite Eindringling setzte die Durchsuchung fort, bevor beide gemeinsam ohne Beute aus dem Haus flüchteten. Die unverletzte 93-Jährige begab sich anschließend auf den Balkon und rief um Hilfe. Das Duo war zuvor über einen Zaun geklettert, dann auf den Wintergarten gestiegen, um dort ein auf Kipp stehendes Fenster zu öffnen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen. Die Männer sollen dunkle Kapuzenpullover getragen haben.

Melden Sie der Polizei unter dem kostenlosen Notruf 110, wenn Ihnen Personen auf Grundstücken oder an Gebäuden auffallen, die sich verdächtig verhalten. Licht und Bewegungsmelder am Haus und Grundstück schrecken potentielle Einbrecher ab, einbruchhemmende Fenster und Türen verhindern einen leichten Zutritt zum Wohnbereich. Ein auf Kipp stehendes Fenster ist wie ein offenes Fenster, eine unverschlossene Tür ist eine offene Tür. Geben Sie Einbrechern keine Chance!

Mehr Informationen und Präventionstipps rund um das Thema Einbruchschutz erhalten Sie unter www.polizei.bremen.de oder im Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, Rufnummer 0421 362-19003.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 10:29

    POL-HB: Nr.: 0516--Mann mit Waffe löst Polizeieinsatz aus--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Findorff, OT Findorff-Bürgerweide, Willy-Brandt-Platz Zeit: 09.08.25, 20.20 Uhr Am Samstagabend hantierte ein 64-Jähriger an der Bürgerweide mit einer Handwaffe und löste damit einen Polizeieinsatz aus. Gegen 20.20 Uhr meldeten Zeugen über Notruf, dass ein Mann am Willy-Brandt-Platz mit einer Waffe hantieren würde. Schnell eingetroffene Einsatzkräfte sicherten den Bereich ab und ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 10:24

    POL-HB: Nr.: 0515--Polizei kontrolliert im Bahnhofsquartier--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt Zeit: 9.-10.8.25, 18 bis 2 Uhr Die Polizei Bremen führte vom frühen Samstagabend bis in die Nacht im Bahnhofsquartier Kontrollen durch. Dabei wurden über 70 Personen überprüft und Messer sowie Cannabis beschlagnahmt. Im Fokus stand neben der Bekämpfung der wahrnehmbaren Drogen- und Straßenkriminalität in der Bahnhofsvorstadt die Kontrolle der ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 10:19

    POL-HB: Nr.: 0514--Einbrecher fahren mit Fahrzeug in Geschäft--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Pfalzburger Straße Zeit: 09.08.25, 02.30 Uhr In der Nacht zu Samstag musste die Polizei zu einem Einbruch nach Hemelingen ausrücken. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet. Nach Ablauf der Alarmanlage im Firmengebäude eines Werkzeughandels an der Pfalzburger Straße wurde die Polizei gerufen. Unbekannte Täter waren gegen 2.30 Uhr mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren