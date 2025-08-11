PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0519 --Festnahme nach Angriff auf Frau--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Hemelingen, OT Hastedt
Zeit: 	10.08.2025, 16 Uhr

Am Sonntagnachmittag griff ein 48-Jähriger in seiner Wohnung im Ortsteil Hastedt seine 40-jährige Freundin an. Er schlug mehrfach auf sie ein und würgte sie, bis sie bewusstlos wurde.

Der Sohn der Frau bat auf der Straße einen Passanten um Hilfe. Dieser rief sofort die Polizei. Einsatzkräfte überwältigten den Angreifer in der Wohnung und nahmen ihn fest. Dabei leistete er Widerstand. Rettungskräfte brachten die 40-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Fortdauer der freiheitsentziehenden Maßnahmen gegen den 48 Jahre alten Mann an. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

