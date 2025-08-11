PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0523--Fahrzeuge mit Farbe übergossen und beschmiert--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Ladestraße
Zeit: 	9.8.25, 22.30 Uhr bis 10.08.25, 7.30 Uhr

Unbekannte Täter beschmierten in der Nacht zu Sonntag insgesamt sieben Fahrzeuge, darunter Autos, ein Wohnmobil und einen Anhänger, mit roter Lackfarbe.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein Anhänger auch mit einem angedeuteten Hakenkreuz verunstaltet. Ein Smart wurde nahezu vollständig mit roter Lackfarbe übergossen. Auch ein Wohnmobil wurde erheblich beschädigt. Die Polizei sicherte am Tatort Beweismittel und befragte erste Zeugen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise zu den Tätern nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362 - 3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

