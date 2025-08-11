POL-HB: Nr.: 0523--Fahrzeuge mit Farbe übergossen und beschmiert--
Bremen (ots)
-
Ort: Bremen-Woltmershausen, OT Woltmershausen, Ladestraße Zeit: 9.8.25, 22.30 Uhr bis 10.08.25, 7.30 Uhr
Unbekannte Täter beschmierten in der Nacht zu Sonntag insgesamt sieben Fahrzeuge, darunter Autos, ein Wohnmobil und einen Anhänger, mit roter Lackfarbe.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde ein Anhänger auch mit einem angedeuteten Hakenkreuz verunstaltet. Ein Smart wurde nahezu vollständig mit roter Lackfarbe übergossen. Auch ein Wohnmobil wurde erheblich beschädigt. Die Polizei sicherte am Tatort Beweismittel und befragte erste Zeugen.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise zu den Tätern nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362 - 3888 entgegen.
