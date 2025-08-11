Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0521--Nach Kellereinbruch - Täter in Haft--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, OT Westend, Lutherstraße Zeit: 9.8.25, 16 Uhr

Nach einem Kellereinbruch in einem Mehrparteienhaus am Samstag in Bremen-Walle nahm die Polizei einen 38 Jahre alten Verdächtigen fest. Ein Haftrichter erließ heute Haftbefehl gegen den Mann.

Nach bisherigen Erkenntnissen drang der Verdächtige am Nachmittag in das Wohnhaus an der Lutherstraße ein und begab sich in den Keller. Dort hebelte er ein Kellerabteil auf und entwendete diverses Werkzeug. Im Treppenhaus traf der Besitzer auf den Einbrecher, der daraufhin flüchtete und sich in einem nahegelegenen Gebüsch versteckte. Als er entdeckt und angesprochen wurde, gab er dem Hausbewohner das Diebesgut zurück und entfernte sich.

Nach Anschlussermittlungen konnte eine Streife den Tatverdächtigen kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift festnehmen. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen den 38-Jährigen. Er wird heute der Justizvollzugsanstalt zugeführt.

