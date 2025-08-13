PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0526 --Festnahme nach Diebstahl - Tatverdächtige auf der Flucht gestellt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Südwest, Berliner Freiheit
Zeit: 	12.08.25, 18 Uhr

Am Dienstagabend nahmen Einsatzkräfte der Polizei Bremen in der Vahr zwei mutmaßliche Diebe im Alter von 22 und 31 Jahren fest. Die Männer stehen im Verdacht, einer 82-jährigen Seniorin in einer Drogerie die Wertsachen entwendet zu haben. Die Sonderkommission Junge Räuber hat die Ermittlungen übernommen.

Nach ersten Erkenntnissen lenkte der 22-jährige Tatverdächtige die Seniorin ab, während sein Komplize das Portemonnaie sowie das Smartphone der Frau aus ihrer Handtasche entwendete. Ein aufmerksamer Ladendetektiv beobachtete die Tat, verfolgte die beiden Männer und alarmierte die Polizei. Die Verdächtigen konnten kurze Zeit später festgenommen werden. Die zuvor weggeworfene Beute wurde sichergestellt und der Bremerin wieder ausgehändigt.

Bei den beiden Festgenommenen handelt es sich um algerische Staatsangehörige, die bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten sind. Während der 22-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, ordnete die Staatsanwaltschaft beim 31-Jährigen die Fortdauer der freiheitsentziehenden Maßnahmen an. Die Entscheidung über einen möglichen Haftbefehl wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr steht noch aus.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
