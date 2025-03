Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: PKW-Fahrer von der Sonne geblendet, Radfahrer nach Zusammenstoß schwer verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Samstag, 8. März um 11:50 Uhr auf der Alten Salzstraße in Hamm-Rhynern. Ein 69jähriger Dacia-Fahrer aus Hamm befuhr die Alte Salzstraße in Fahrtrichtung Süden und beabsichtigte, nach links in den Weingarten abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 62jähriger Radfahrer die Alte Salzstraße in Fahrtrichtung Norden. Nach eigenen Angaben wurde der Dacia-Fahrer durch die Sonneneinstrahlung geblendet, so dass er den Radfahrer übersah. Es kam zum Zusammenprall der beiden Beteiligten. Hierdurch verletzte sich der Radfahrer schwer. Er wurde mittels Rettungswagen zur stationären Behandlung einem Hammer Krankenhaus zugeführt. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. (nue)

