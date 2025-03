Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Hotel - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem Einbruch in ein Hotel am Willy-Brandt-Platz am Mittwoch, 5. März, gegen 1.45 Uhr, bittet die Polizei Hamm um Zeugenhinweise.

Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige näherten sich gegen 1.41 Uhr von der Einmündung Friedrichstraße/Neue Bahnhofstraße kommend an einem Blumengeschäft vorbei dem Parkplatz des Hotels, bevor sie dort ein Fenster gewaltsam aufbrachen und sich so Zutritt verschafften.

Aus dem Inneren des Hotels entwendeten sie unter anderem Bargeld und flüchteten anschließend auf demselben Weg, auf dem sie gekommen waren, vermutlich über die Friedrichstraße oder die Ferdinand-Poggel-Straße.

Die Polizei Hamm bittet um Zeugenhinweise oder eventuelle private Videoaufzeichnungen.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell