Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Präventiver Rat nimmt Arbeit auf: Gemeinsam für ein sicheres Leben in Hamm

Hamm (ots)

Im Februar fand im Polizeipräsidium Hamm die konstituierende Sitzung des Präventiven Rates statt. Dieser hat im Rahmen der Sicherheitskooperation "Gemeinsam für ein sicheres Leben in Hamm" das Ziel, bestehende Arbeits- und Gesprächskreise zu sicherheitsrelevanten Themen in einer gesamtstädtischen Präventionsarbeit zu bündeln.

In seiner neuen Struktur setzt der Präventive Rat auf eine enge Zusammenarbeit zwischen Polizei, Stadt und weiteren Akteuren aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. "Durch die Zusammenführung der bereits bestehenden Initiativen in einem übergeordneten Präventionsrat können wir Synergien nutzen und effektiver an den Herausforderungen der Sicherheitsarbeit in Hamm arbeiten", betonte die Leiterin der Direktion Kriminalität, Kriminaloberrätin Stefanie Teipel.

Der Präventive Rat setzt sich unter anderem zusammen aus Vertreterinnen und Vertretern aus fünf Fachkreisen und einem Runden Tisch, die jeweils spezifische sicherheitsrelevante Themen bearbeiten:

- Städtebauliche und technische Kriminalprävention - Runder Tisch gegen häusliche/familiäre Gewalt - Prävention sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche - Verhaltensprävention für Senioren bei Straftaten zum Nachteil

älterer Menschen

- Sicherheit im Internet - Sicherheit im Straßenverkehr

"Durch den neu geschaffenen Präventiven Rat soll sichergestellt werden, dass präventive Maßnahmen gezielt und wirksam umgesetzt werden. Unser Ziel ist es, das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger in Hamm nachhaltig zu stärken und präventive Maßnahmen dort anzusetzen, wo sie den größten Effekt haben", erklärte Kriminalhauptkommissarin Nicole Orlowski als Geschäftsführerin des Rates.

Die konstituierende Sitzung diente dem Austausch über erste Schwerpunkte und Maßnahmen der Fachkreise.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell