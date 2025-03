POL-HAM: Polizei Hamm beteiligt sich am landesweiten Gedenktag für im Dienst verstorbene Polizistinnen und Polizisten

Hamm-Herringen (ots) - Ein Einfamilienhaus am Engernweg war am späten Donnerstagnachmittag, 6. Februar, das Ziel unbekannter Einbrecher. Zwischen 13 und 17 Uhr verschafften sich der oder die Täter durch Einschlagen der rückwärtigen Terrassentür Zugang zum Haus. Sie durchsuchten alle Räume nach möglichem Diebesgut und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob bei der Tat etwas erbeutetet wurde, kann ...

