Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen

Bergkamen - Polizeiaktion in Kamen und Bergkamen: Fünf Festnahmen, Waffen und Cannabisplantage sichergestellt!

Kamen (ots)

Am 09.09.2025 führte die Kreispolizeibehörde Unna in Kamen und Bergkamen, unterstützt von Spezialeinsatzkräften, umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen durch. Ziel dieser Operation war die Auffindung von scharfen Schusswaffen. Gegen 06:00 Uhr wurden zeitgleich mehrere Objekte in Kamen und Bergkamen durchsucht. Im Rahmen dieser Maßnahmen wurden insgesamt fünf Männer im Alter von 31 (deutsch-türkisch), 36 (deutsch) und 61 (deutsch-türkisch) Jahren vorläufig festgenommen. Zwei der Festgenommenen versuchten, sich der Festnahme zu entziehen, konnten jedoch durch die Spezialeinsatzkräfte an der Flucht gehindert werden. Dabei handelt es sich um zwei Männer aus Albanien im Alter von 25 und 34 Jahren. Bei den Durchsuchungen wurden mehrere scharfe Schusswaffen samt passender Munition sichergestellt. Darüber hinaus entdeckte die Polizei in einem Objekt in Kamen eine Cannabisplantage, die sich über mehrere Räume erstreckte. Die Pflanzen wurden ebenfalls sichergestellt. Die polizeilichen Ermittlungen zu diesem Vorfall dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell