Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand in der Haydnallee schnell gelöscht

Mannheim (ots)

Am Samstagmittag, gegen 11:15 Uhr, meldete ein Zeuge dem Polizeinotruf einen brennenden PKW welcher jedoch noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei durch den Fahrzeugführer selbstständig gelöscht sei. Beim Eintreffen der Polizei konnte der Fahrer des Brandwagens bei seinem Fahrzeug angetroffen werden. Er hatten den Brand an dem BMW mit einem, von Anwohnern bereitgestellten, Pulverfeuerlöscher fast vollständig gelöscht. Lediglich leichter Rauch stieg noch aus dem Motorblock auf. Die ebenfalls eingetroffene Freiwillige Feuerwehr Reilingen konnte dann mit Wassereinsatz den Brand vollständig löschen. Der Fahrer des beschädigten Fahrzeugs erklärte, dass er bei der Fahrt mit dem Auto die Rauchentwicklung unterhalb der Motorhaube festgestellt hatte und daraufhin das Fahrzeug abstellte und mit seiner Frau das Fahrzeug verlies. Beim Öffnen der Motorhaube konnte er dort Flammen feststellen. Ursache für den Brand war ein technischer Defekt. Am Fahrzeug entstand durch den Brand ein wirtschaftlicher Totalschaden (ca. 10.000,- Euro) und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer und seine Beifahrerin blieben glücklicherweise unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell