POL-UN: Unna - Einbruch in Einfamilienhaus
Unna (ots)
Am Montag (08.09.2025) brach ein zwischen 11.30 Uhr und 14.40 Uhr bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus am Weidenweg in Unna ein. Durch das Einschlagen einer Glasscheibe verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt und durchwühlte das komplette Erdgeschoss.
Zu entwendeten Gegenstände liegen bislang keine Erkenntnisse vor.
Zeugen, die den Unbekannten gegen 12.20 Uhr in der Nähe des Tatorts beobachtet haben, können ihn folgendermaßen beschreiben:
- Männlich - Grauer Pullover mit Kapuze, die aufgesetzt war - Blaue Jeans - Schwarze Schuhe mit weißen Sohlen
Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Unna in Verbindung zu setzen: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
