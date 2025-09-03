Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Gebäudefassade

Papenburg (ots)

In der Nacht vom 2. auf den 3. September befuhr ein bislang unbekannter Fahrer vermutlich eines Zweirads die Bahnhofstraße in Papenburg. Er war aus Richtung der Straße "An der Alten Werft" in Fahrtrichtung "Zur Seeschleuse" unterwegs. In einer Rechtskurve, auf Höhe der Kolping-Werkstätten, kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Außenfassade des Gebäudes. Dabei wurde die Fassade erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

