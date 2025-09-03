PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Gebäudefassade

Papenburg (ots)

In der Nacht vom 2. auf den 3. September befuhr ein bislang unbekannter Fahrer vermutlich eines Zweirads die Bahnhofstraße in Papenburg. Er war aus Richtung der Straße "An der Alten Werft" in Fahrtrichtung "Zur Seeschleuse" unterwegs. In einer Rechtskurve, auf Höhe der Kolping-Werkstätten, kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Außenfassade des Gebäudes. Dabei wurde die Fassade erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 11:53

    POL-EL: Haren - Reifen zerstochen

    Haren (ots) - Zwischen dem 27. und dem 28. August zerstach ein bislang unbekannter Täter einen Hinterreifen eines Ford Transit, der auf einem Hof an der Diepenbrockstraße in Haren abgestellt war. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 11:47

    POL-EL: Spelle - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Spelle (ots) - Am Dienstag kam es gegen 18:30 Uhr auf der Nordumgehung in Spelle zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt wurde. Der Betroffene, der mit dem Kleinkraftrad unterwegs war, befand sich in Fahrtrichtung B 70. In einer dortigen Kurve setzte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzen VW zum Überholen an. Aufgrund von entgegenkommendem Verkehr musste der ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 11:05

    POL-EL: Papenburg - VW beschädigt

    Papenburg (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Montag zwischen 9 und 17.30 Uhr einen auf einem Parkplatz an der Straße Grader Weg in Papenburg abgestellten schwarzen VW Golf. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren