Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Spelle (ots)

Am Dienstag kam es gegen 18:30 Uhr auf der Nordumgehung in Spelle zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt wurde. Der Betroffene, der mit dem Kleinkraftrad unterwegs war, befand sich in Fahrtrichtung B 70. In einer dortigen Kurve setzte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzen VW zum Überholen an. Aufgrund von entgegenkommendem Verkehr musste der Überholende nach rechts ausweichen, was dazu führte, dass der Motorradfahrer ebenfalls nach rechts ausweichen musste. In der Folge geriet er ins Rutschen und stürzte. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Motorradfahrer zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976/948550 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell