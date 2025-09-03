Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Hinweis der Polizei zu auffälligem Fahrverhalten - Sicherheit im Straßenverkehr im Fokus

Papenburg (ots)

In jüngster Zeit hat die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim vermehrt Hinweise auf auffälliges Fahrverhalten in und um Papenburg erhalten. Dabei kann es sich unter anderem um spontane Beschleunigungsfahrten oder riskante Fahrmanöver handeln. Die Polizei nimmt solche Beobachtungen ernst und weist darauf hin, dass derartige Fahrweisen nicht nur gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen können, sondern auch eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellen. Um Unfällen vorzubeugen und die Sicherheit zu erhöhen, gibt die Polizei folgende Hinweise: - Vermeiden Sie riskante Beschleunigungsfahrten im öffentlichen Verkehrsraum. - Beachten Sie stets die vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen. - Denken Sie daran: Wer andere gefährdet, muss mit empfindlichen Bußgeldern, Fahrverboten oder sogar Strafverfahren rechnen. - Nutzen Sie für leistungsorientiertes Fahren ausschließlich legale und zugelassene Motorsportveranstaltungen. Die Polizei wird auch weiterhin Präsenz zeigen und im Rahmen von Verkehrskontrollen auf regelkonformes Verhalten achten. Ziel ist es, die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten - nicht zuletzt auch die der Fahrerinnen und Fahrer selbst.

