Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Daimler beschädigt
Lingen (ots)
Am Montag gegen 16:13 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen schwarzen Daimler, der in der Tiefgarage des Bonifatiushospitals an der Wilhelmstraße in Lingen geparkt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lingen, Tel.-Nr.: 0591/870, in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell