PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Sachbeschädigung durch Feuer

Haselünne (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Montag, 14:00 Uhr, auf einer Sitzbank innerhalb eines öffentlichen Unterstellhäuschens an der Lähdener Straße in Haselünne ein Feuer entzündet. Durch den Brand wurden die Sitzbank sowie Teile der Wand beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei Haselünne bittet Zeuginnen und Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Lähdener Straße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 02.09.2025 – 14:54

    POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

    Nordhorn (ots) - Am heutigen Dienstag zwischen 11:10 Uhr und 11:30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes "Am Eichenhain" in Nordhorn einen weißen VW Golf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug mutmaßlich durch einen Einkaufswagen beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 10:13

    POL-EL: Meppen - Einbruch in Baucontainer

    Meppen (ots) - Zwischen Montag,17:30 Uhr, und Dienstag, 07:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu zwei Baucontainern am Bawinkeler Damm in Meppen. Die Täter entwendeten Werkzeuge in bislang noch nicht bekannter Menge. Der entstandene Schaden kann derzeit nicht beziffert werden. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931 / 949-0 zu melden. ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 08:50

    POL-EL: Lingen - Unfallflucht nach Auffahrunfall

    Lingen (ots) - Am Sonntag, 31. August 2025, gegen 18:35 Uhr, musste der Fahrer eines weißen VW T-Roc an der roten Ampel in der Josefstraße 24 in Lingen verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf den VW auf. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen grauen Pkw/SUV gehandelt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren