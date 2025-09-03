Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Sachbeschädigung durch Feuer

Haselünne (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Montag, 14:00 Uhr, auf einer Sitzbank innerhalb eines öffentlichen Unterstellhäuschens an der Lähdener Straße in Haselünne ein Feuer entzündet. Durch den Brand wurden die Sitzbank sowie Teile der Wand beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei Haselünne bittet Zeuginnen und Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Lähdener Straße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05961/958700 zu melden.

