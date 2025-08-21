Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Moisling Frau verletzt aufgefunden - Polizei sucht Hinweise

Lübeck (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (21.08.2025) wurde eine Frau schwer verletzt im Andersenring in Moisling aufgefunden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache der Verletzungen aufgenommen.

Gegen 00.20 Uhr wurde Donnerstag eine 38-jährige Deutsche aus Mölln bewusstlos und verletzt vor einer Gaststätte im Andersenring auf der Straße gefunden. Bei der Frau befanden sich zwei Männer aus dem sozialen Umfeld der Frau.

Aufgrund ihrer Verletzungen kam die Frau ins Krankenhaus, Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Es ist momentan nicht geklärt, wie die Verletzungen entstanden sind.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0451/1310 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell