Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Scharbeutz
Polizei Inside - Einstellungsberatung der Landespolizei am Strand

Lübeck (ots)

Am 27.08.2025 (Mittwoch) kommt die Inside Polizei Beach-Tour nach Scharbeutz, um über den Beruf der Polizeibeamtin / des Polizeibeamten zu informieren. Am Strand entsteht in angenehmer Atmosphäre die Möglichkeit, einen ersten Kontakt herzustellen oder eine Einstellungsberatung in Anspruch zu nehmen

Zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr werden Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen der Werbe- und Einstellungsstelle in einer Beach-Area als Ansprechpartner in der Strandallee in Höhe des Skate-Parks vor Ort sein und Fragen rund um den Beruf sowie die Einstellungsmöglichkeiten beantworten. Während für musikalische Unterhaltung und Eis gesorgt wird, kann beim Spike-Ball oder Boccia schon der erste Kontakt zu zukünftigen Kollegen und Kolleginnen aufgebaut werden.

Das Inside Polizei Team freut sich auf interessierte Schüler und Schülerinnen, Eltern und am Beruf Interessierte. Die Bewerbung für den Einstieg zum 01.08.2026 ist seit Juli 2025 über das Bewerbungsportal auf der Homepage der Landespolizei möglich.

Für Rückfragen steht die Werbe- und Einstellungsstelle der Landespolizei zur Verfügung:

Werbe- und Einstellungsstelle der Landespolizei Schleswig-Holstein Telefon: 04521 81 555 55 E-Mail: karriere@polizei.landsh.de Instagram: polizei.sh.karriere

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Polizeidirektion Lübeck Pressestelle
Anna Julia Meyer - Pressesprecherin
Telefon: 0451-131-2015
Fax: 0451-131-2019
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

