Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Scharbeutz

Verkehrsunfall - Motorradfahrer schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorrades und eines Pkw auf der Landesstraße 102 zwischen Pansdorf und Luschendorf. Der Fahrer des Kraftrads erlitt schwere Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Gegen 17:00 Uhr befuhr ein 24-jähriger Motorradfahrer mit seiner Suzuki die Ostseestraße von Pansdorf in Richtung Luschendorf. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Ostholsteiner Krad-Fahrer in Schlangenlinien gefahren. Darüber soll er die Kontrolle verloren haben und in den Gegenverkehr geraten sein.

Ein 52-jähriger Ostholsteiner befuhr die Landesstraße 102 in Richtung Pansdorf, als er den entgegen kommenden Motorradfahrer bemerkte und sah, dass dieser die Kontrolle verlor. Er führte dem ersten Ermittlungsstand nach mit seinem VW eine Ausweichbewegung aus, um einen frontalen Zusammenstoß zu verhindern.

Der 24-Jährige kollidierte mit dem Hinterreifen des VW und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Fahrer kam mit dem Rettungsdienst in eine nahe gelegene Klinik. Die Suzuki wurde erheblich beschädigt. Es wird von einem Totalschaden ausgegangen.

Der Fahrer des VW sowie seine Mitfahrerin blieben unverletzt. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000EUR. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei hat gegen den Motorradfahrer (deutsch) ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs durch Nichteinhaltung des Rechtsfahrgebotes an unübersichtlichen Stellen eingeleitet.

