Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Eutin

Bürgersprechstunde in Eutin

Lübeck (ots)

Am Mittwoch (27.08.) findet nicht nur der Wochenmarkt auf dem Eutiner Marktplatz statt, es wird auch eine Bürgersprechstunde der Stadt und der Polizei eingerichtet.

In der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr stehen der Bürgermeister, Sven Radestock und Beamte der Eutiner Polizei auf dem Wochenmarkt in Eutin allen Bürgerinnen und Bürgern für Fragen und Anregungen zur Verfügung.

An diesem Tag haben Besucher des Marktes die Möglichkeit, Fragen zu den verschiedensten Themen zu stellen oder ihre Sorgen mitzuteilen. Es soll ein persönlicher Kontakt zwischen den Besucherinnen und Besuchern und der Polizei entstehen, der einen angeregten Austausch ermöglicht.

Besetzt wird der Informationsstand unter anderem mit Ulf Schnoor, dem Leiter des Polizeireviers Eutin. Er lädt alle Bürgerinnen und Bürger zu einem Gespräch "auf Augenhöhe" ein.

