Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Innenstadt
Tatverdächtiger nach Einbruch gestellt

Lübeck (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (18.08.-19.08.2025) kam es in der Sandstraße zu einem Einbruchdiebstahl in ein Modegeschäft. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen nahe des Modegeschäftes stellen und hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Gegen 01:00 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft in der Sandstraße gemeldet. Die tatverdächtige Person sollte sich zu diesem Zeitpunkt noch im Laden aufhalten.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor dem betroffenen Geschäft eine männliche Person antreffen. Es handelt sich um einen 42-jährigen Lübecker. Nach bisherigem Erkenntnisstand soll der deutsche Tatverdächtige die Tür zum Geschäft eingetreten und anschließend Kleidung im Wert einer mittleren bis hohen dreistelligen Summe entwendet haben.

Die Polizisten stellten Kleidung, die sie in unmittelbarer Nähe zum Modegeschäft auffanden, sicher. Durch die Kriminalpolizei erfolgte eine Spurensicherung an dem Tatverdächtigen und im Bekleidungsgeschäft.

Der 42-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Beamte der Bezirkskriminalinspektion Lübeck haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Polizeidirektion Lübeck Pressestelle
Anna Julia Meyer - Pressesprecherin
Telefon: 0451-131-2015
Fax: 0451-131-2019
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

