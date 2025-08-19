Polizeidirektion Lübeck

Ärzte, Weisser Ring und Polizei gegen Telefonbetrug

Immer wieder versuchen Betrüger per Telefon mit perfiden Tricks an das lang ersparte Geld von Senioren zu kommen: Ob als angeblicher Enkel, falscher Polizeibeamte oder vermeintlicher Staatsanwalt. Die Liste der Szenarien ist lang, keiner ist vor den Anrufen gefeit und viel zu oft haben die Betrüger mit ihrem Vorgehen Erfolg.

Seit Anfang des Jahres haben sich die Fallzahlen von Betrugsversuchen zum Nachteil von Senioren wieder erhöht. Besonders häufig sind die sogenannten Schockanrufe oder Betrugsversuche, bei denen sich die Täter als Verwandte oder Amtspersonen ausgeben, um Geld oder persönliche Daten zu erlangen.

Um die Sicherheit der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger zu verbessern, starten der Weisse Ring und die Polizei in Lübeck und Ostholstein gemeinsam mit teilnehmenden Arztpraxen eine neue Initiative. Bei ihrem Arztbesuch bekommen Senioren einen Terminzettel, der sie nicht nur an den bevorstehenden Arzttermin erinnert, sondern auch vor gängigen Betrugsmaschen warnt und hilfreiche Tipps für den Umgang gibt. Außerdem wurden Plakate für die Wartezimmer erstellt, die ebenfalls auf das richtige Verhalten hinweisen. Die Terminzettel eignen sich nicht nur für Arztpraxen, sondern auch für andere Stellen mit Vergabe von Einzelterminen wie beispielsweise Frisörsalons und Physiopraxen. Die Plakate können sogar ganz unabhängig von Einzelterminen an öffentlich erreichbaren Orten angebracht werden.

Ziel der Initiative ist die Sensibilisierung älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger und ihnen praktische Tipps an die Hand zu geben, damit sie sich im Falle eines Anrufs besser schützen können. Der Terminzettel enthält neben dem Termin auch wichtige Sicherheitshinweise, wie:

- Polizei und andere Behörden fordern NIEMALS Bargeld oder Wertsachen! - Lassen Sie sich nicht zum sofortigem Handeln unter Druck setzen! - Seien Sie misstrauisch, legen Sie auf und rufen Sie die Polizei an!

In Kooperation der beiden Außenstellen des Weissen Rings Lübeck und Ostholstein und der Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck wurden diese Terminzettel entworfen und werden nun mit Hilfe eines Netzwerks von Ehrenamtlichen des Weissen Rings und Sicherheitsberatern für Senioren an Arztpraxen in Lübeck und Ostholstein verteilt.

Die ersten dieser Terminzettel wurden am 18.08.2024 in den Räumlichkeiten des Haut - und Venenzentrums Lübeck in der Kronsforder Allee 44-46 vorgestellt und ausgegeben.

Bei der Vorstellung der Initiative kam es zu einem regen Austausch zwischen den Teilnehmenden. Frau Dr. Frambach eröffnete die Runde, indem sie ihre Praxis vorstellte, die besonders von älteren Patienten aufgesucht wird. Die Initiative stellt für sie eine gute Möglichkeit dar, ihre Patienten und Patientinnen auch zu diesem Thema aufzuklären.

Die Leiterin der Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck, PHK'in Silke Ziemann, präsentierte das Material und erklärte, dass eine gleichmäßige Verteilung in Lübeck und Ostholstein in den nächsten Wochen angestrebt werde. Mit den 1.000 Terminblöcken mit jeweils 50 Blättern und 2.500 Plakaten wird über die Verteilung und den Aushang in den Praxen eine Vielzahl von Menschen erreicht werden, die für das Thema sensibilisiert werden können.

Vom Weißen Ring folgten Erläuterungen zu den Vorträgen, die für Senioren und Angehörige durchgeführt werden. Durch die plötzlich emotional sehr belastende Schocksituation und den Druck, der aufgebaut wird, können die Angerufenen keinen klaren Gedanken fassen und folgen den Anweisungen einer Person, die vermeintlich weiß, was zu tun ist. Die Betrugsmasche kann Jede und Jeden treffen. Ist man auf die Masche hereingefallen, empfinden die Betrogenen sehr große Scham.

Die Bedrohung durch solche Anrufe wird zur Zeit nicht kleiner. Die landesweite Schadenssumme von 2024 ist in diesem Jahr bereits im Juni erreicht worden. Die Fallzahlen bewegen sich in Richtung der Höchststände aus den Jahren 2022 und 2023. Durch die Kampagne versprechen sich die Beteiligten mehr Aufklärung zu dem Thema und dadurch mehr Handlungssicherheit für die Senioren zu erreichen.

Anwesend waren: - die beiden Außenstellenleitungen des Weissen Rings Lübeck und Ostholstein, Birgit Stamer und Holger Dabelstein - die Leiterin der Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck (Silke Ziemann) mit Julian Schmidt, Sachbearbeiter für Betrugsdelikte zum Nachteil von Senioren) - Torsten Koop, ehrenamtlicher Sicherheitsberater für Senioren der Polizei Lübeck, - die Präventionsbeauftragte des Weissen Ring Ostholstein (Elke Ahlering) - die unterstützende Ärztin Frau Dr. Yvonne Frambach vom Haut- und Venenzentrum Lübeck.

Für weitere Informationen, kostenfreie Terminzettel, Plakate oder auch kostenfreie Vorträge für Vereine, Gruppen oder Einrichtungen wenden Sie sich bitte an:

- die Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck unter 0451 - 131 1400 oder -1415 - den Weissen Ring Lübeck unter 0151 55164811 - den Weissen Ring Ostholstein unter 0151 54503989

