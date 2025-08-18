Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Grömitz

Beachvolleyballturnier der Polizeidirektion Lübeck - Spendenübergabe in Grömitz

Lübeck (ots)

Am Freitagnachmittag (15.08.2025) fand bei der Polizeistation Grömitz die Übergabe einer Spendensumme statt, die im Rahmen des alljährlich ausgetragenen Beachvolleyball-Turniers der Polizeidirektion Lübeck gesammelt wurde. Der Betrag belief sich auf 2229,01EUR und würdigt das gemeinsame Engagement der Teilnehmenden und Unterstützer.

Das Turnier zu Gunsten der Lübeck-Hilfe für krebskranke Kinder e.V. fand bereits am 05.06.2025 an der Beachvolleyballanlage in Grömitz statt. An der Benefizveranstaltung nahmen insgesamt 28 Teams teil, darunter sogar eine Mannschaft der dänischen Polizei. In diesem Jahr ging der begehrte Wanderpokal an den Kriminaldauerdienst aus Lübeck. Den 2. Platz hat die Fachinspektion für Aus- und Fortbildung der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung geholt, während das Team der Polizeistation Timmendorfer Strand den 3. Platz errang.

Dank der Hauptorganisatoren POK Krüger und PHM Burkhardt, Beamte der Polizeistation Grömitz, sowie der tatkräftigen Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Grömitz und des Tourismusservice konnte eine Summe von 2229,01EUR eingenommen werden. Die Spende setzt sich aus Erlösen von Verkaufsständen, Spendenboxen und einer Spende über 300EUR vom Tourismusservice Grömitz zusammen.

Nachdem das Turnier zum zweiten Mal in Grömitz stattfand und nicht mehr wie zuvor in Timmendorf, kündigte der Tourismusservice an, dass die Spende mit jedem weiteren Jahr der Austragung in Grömitz um 100EUR steigen wird.

Am 15.08.2025 trafen sich schließlich alle Verantwortlichen gemeinsam mit dem Behördenleiter der Polizeidirektion Lübeck, Herrn Olbrich, der Vorsitzenden der Lübeck Hilfe, Frau Menorca und dem Leiter der Kinderonkologie am UKSH Lübeck, Herrn Langer, an der Polizeistation Grömitz, um den Spendenscheck feierlich zu überreichen. Ein Drittel des Verkaufserlöses, 510,30EUR, kommt der Freiwilligen Feuerwehr Grömitz zugute. Der Erlös der übrigen Einnahmen aus dem Verkauf und der Spendendose (insgesamt 1418,71EUR) gehen an die Lübeck-Hilfe. Darüber hinaus spendet der Tourismusservice Grömitz 300EUR. Deren am Termin teilnehmenden Vertreter, Frau Schumacher und Herr Femerling freuten sich, die Aktion unterstützen zu können.

Frau Menorca und Herr Langer erläuterten anhand von Beispielen, wie das Geld des Vereins verwendet wird: ganz nah am Kind und der Familie. Eine Krebsdiagnose bedeutet für die Kinder und ihre Angehörigen eine einschneidende Lebensveränderung. Finanzielle Unterstützung, die psychosoziale Betreuung der Familie und kleine oder große Gaben für die Kinder helfen dabei, das Schicksal anzunehmen und Kraft für die Heilung aufbringen zu können.

Leitender Polizeidirektor Bernd Olbrich dankte den Organisatoren für ihr Engagement und sprach allen Beteiligten Respekt für ihren Einsatz aus. Das Beachvolleyball-Turnier ist für ihn in zweierlei Hinsicht unterstützenswert: Einerseits hilft die Ausrichtung des Turniers dem Verein Lübeck-Hilfe und andererseits fördert diese gewachsene Veranstaltung, dass die Polizei als Bürgerpolizei gut vernetzt und damit fest in der Gesellschaft verankert ist.

Herr Revenstorf freute sich über die Spende und kündigte an, dass der Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehr Grömitz dank dieser neue Ausrüstung erwarten darf. Die Ausrichtung des Turniers sowie die Zusammenarbeit mit der Polizei, dem Tourismusservice und dem Verein Lübeck-Hilfe bereiten ihm große Freude

Die Beteiligten freuen sich jedenfalls auf die Fortführung der Tradition im nächsten Jahr und befinden sich bereits in den ersten Terminabsprachen.

An dem Termin nahmen teil:

- die Hauptorganisatoren: Björn Burkhardt und Thorsten Krüger (Polizeistation Grömitz) - der stellvertretende Stationsleiter der Polizeistation Grömitz: Dennis Gorski - die Betriebsleitung des Tourismusservice: Jacqueline Schumacher und Jan Femerling - der Leiter der freiwilligen Feuerwehr Grömitz: Jacob Revenstorf - die Veranstaltungsleitung Tourismusservice: Jan Femerling - der Behördenleiter der Polizeidirektion Lübeck: Bernd Olbrich - die Vorsitzende der Lübeck-Hilfe: Frau Menorca - der Leiter der Kinderonkologie des UKSH Lübeck: Prof. Dr. Thorsten Langer

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell