Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St- Lorenz Nord

Abschlussmeldung VfB Lübeck vs. SV Darmstadt 98

Lübeck (ots)

Samstagnachmittag (16.08.2025) trafen anlässlich der 1. Spielrunde im DFB-Pokal Mannschaften des VfB Lübeck und des SV Darmstadt 98 auf der Lübecker Lohmühle aufeinander. Die Begegnung endete mit 2:1 für den SV Darmstadt 98. Die Polizei war mit einem angemessenen Aufgebot an Kräften im Einsatz.

Rund 8600 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das Spiel auf der gut besuchten Lohmühle. Darunter befanden sich rund 1300 Gästefans aus Darmstadt.

Die Vorspielphase und Anreise verlief ruhig und friedlich. Um 18:00 Uhr konnte die Spielpartie planmäßig angepfiffen werden. Nach Spielende verließen die Besucherinnen und Besucher zügig das Stadion. Die Abreise verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle.

Die Polizei bilanziert insgesamt einen friedlichen Verlauf. Zu herausragenden Vorfällen kam es nicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell