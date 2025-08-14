Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

Folgemeldung 1: Linienbus verunfallt - mehrere Personen verletzt

Lübeck (ots)

Nachdem es am heutigen Donnerstagmorgen (14.08.) zu einem Busunfall mit mehreren Verletzten im Lübecker Stadtteil St. Jürgen gekommen ist, konnten die Sperrmaßnahmen aufgehoben werden.

Gegen 07:10 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst über einen Busunfall in der Vorrader Straße informiert. Nach jetzigem Kenntnisstand beabsichtigte die 37 Jahre alte Fahrerin, die Wendeschleife in der Vorrader Straße in Richtung Kronsforder Allee zu verlassen. Hierbei beschleunigte der Elektro-Gelenkbus aus bisher unbekannter Ursache so stark, dass die Lübeckerin die Kontrolle über den Linienbus verlor, ein Verkehrszeichen überfuhr und letztlich in der Fassade des gegenüberliegenden Mehrfamilienhauses zum Stillstand kam.

Infolge des Zusammenstoßes erlitten neun der zehn Businsassen leichte Verletzungen. Außerdem wurde die 37-Jährige leicht verletzt. Alle Unfallbeteiligten mussten nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus gebracht werden.

In dem Wohnhaus befanden sich zum Unfallzeitpunkt insgesamt neun Personen, drei davon hielten sich in der betroffenen Erdgeschosswohnung auf. Die Anwohner blieben unverletzt.

Der Linienbus ist nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Die Außenwand des Gebäudes wurde durchschlagen, sodass die Feuerwehr sowie das Technische Hilfswerk die vorläufige Sicherung des Hauses übernahmen. Nach einer ersten Prüfung der Statik durch das ebenfalls eingesetzte Bauamt der Hansestadt Lübeck wurden drei der insgesamt acht Wohneinheiten für nicht bewohnbar erklärt. Die Anwohner konnten jeweils bei Angehörigen Quartier beziehen.

Die Schadenssumme steht aktuell noch nicht fest.

Um 11:45 Uhr konnten die Sperrungen der Kronsforder Allee sowie der Vorrader Straße endgültig aufgehoben werden.

Zur Feststellung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger beauftragt.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung werden bei der Polizeistation St. Jürgen geführt.

