PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen
Linienbus verunfallt - mehrere Personen verletzt

Lübeck (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen (14.08.) kam es zu einem Verkehrsunfall im Lübecker Stadtteil St. Jürgen, bei dem ein Linienbus in die Hauswand eines Wohngebäudes fuhr. Mehrere Insassen sowie die Fahrerin des Busses erlitten Verletzungen. Das Mehrfamilienhaus wurde geräumt. Die Unfallaufnahme und Sperrmaßnahmen dauern aktuell an.

Gegen 07:10 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst über einen Verkehrsunfall in der Vorrader Straße informiert. Demnach sollte ein Linienbus in ein Wohnhaus gefahren sein und dort feststecken.

Mit dem Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die erste Schilderung. Bisherigen Erkenntnissen zufolge beabsichtigte die Fahrerin des Linienbusses die Wendeschleife der Vorrader Straße zu verlassen. Hierbei verlor sie aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über den Gelenkbus, fuhr geradeaus über die Vorrader Straße und kollidierte mit dem gegenüberliegenden Mehrfamilienhaus.

Durch den Zusammenstoß erlitten mindestens sieben Personen inklusive der Fahrerin leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden.

Das mehrgeschossige Wohngebäude musste aufgrund der nicht auszuschließenden Einsturzgefährdung geräumt werden. Die Bewohner blieben unverletzt.

Mithilfe von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk erfolgt die Sicherung des Gebäudes. Die Bergung des Busses dauert an.

Zur Klärung des Unfallherganges wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck ein Gutachter an die Unfallstelle bestellt. Die Hansestadt Lübeck überprüft die Statik des Gebäudes.

Die Kronsforder Allee ist für Dauer der Unfallaufnahme halbseitig, die Vorrader Straße vollständig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit
Claudia Struck
Telefon: 0451/131-2006 oder 0451/131-2015
Fax: 0451/131-2019
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 07:55

    POL-HL: OH - Eutin / Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Lübeck (ots) - Am Montagvormittag (11.08.2025) ereignete sich auf der Bundesstraße 76 bei Eutin ein Verkehrsunfall mit einem Lkw. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es aufgrund eines Ausweichmanövers zum Zusammenstoß mit einem Verkehrszeichen. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Die Polizei in Eutin bittet um Zeugenhinweise. Gegen 10:00 Uhr befuhr ein 68-jähriger Ostholsteiner mit ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 15:37

    POL-HL: OH - Grömitz / Polizei bittet nach Vergewaltigung um Hinweise aus der Bevölkerung

    Lübeck (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (11.08.-12.08.2025) soll es in Grömitz zu einer Vergewaltigung einer 20-jährigen Frau gekommen sein. Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Der sexuelle Übergriff habe nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 01:00 Uhr in der Straße Haffkamp ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 14:39

    POL-HL: HL: Genin / Schwerer Motorradunfall

    Lübeck (ots) - Am Montagnachmittag (11.08.2025) kam es im Lübecker Stadtteil Genin zu einem schweren, alleinbeteiligten Motorradunfall. Der Fahrer wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach aktuellen Informationen besteht keine Lebensgefahr mehr. Das Motorrad wurde erheblich beschädigt. Gegen 16:35 Uhr befuhr ein 28-jähriger Lübecker die Geniner Straße in Richtung Moisling. Nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren