Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Buntekuh

Polizei sucht Eigentümer eines Rollators

Lübeck (ots)

Am Montag (11.08.2025) wurde bei der Polizeistation Buntekuh in Lübeck ein Rollator als Fundsache abgegeben. Die Polizeibeamten stellten die Gehhilfe sicher und suchen nun nach einem Eigentümer.

Der Rollator soll im Vorwege einige Wochen in der Parkanlage zwischen der Karavellenstraße und der Fregattenstraße gestanden haben.

Personen, die einen Rollator vermissen oder anderweitig Hinweise auf die Herkunft geben können, werden gebeten sich mit der Polizei telefonisch unter 0451 1310 oder per E-Mail unter Buntekuh.PST@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

Hinweis:

Auf die Veröffentlichung eines Bildes wird in dem Fall verzichtet, da eine korrekte Beschreibung des Rollators als Eigentumsnachweis angenommen werden kann.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell