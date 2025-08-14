PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Buntekuh
Polizei sucht Eigentümer eines Rollators

Lübeck (ots)

Am Montag (11.08.2025) wurde bei der Polizeistation Buntekuh in Lübeck ein Rollator als Fundsache abgegeben. Die Polizeibeamten stellten die Gehhilfe sicher und suchen nun nach einem Eigentümer.

Der Rollator soll im Vorwege einige Wochen in der Parkanlage zwischen der Karavellenstraße und der Fregattenstraße gestanden haben.

Personen, die einen Rollator vermissen oder anderweitig Hinweise auf die Herkunft geben können, werden gebeten sich mit der Polizei telefonisch unter 0451 1310 oder per E-Mail unter Buntekuh.PST@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

Hinweis:

Auf die Veröffentlichung eines Bildes wird in dem Fall verzichtet, da eine korrekte Beschreibung des Rollators als Eigentumsnachweis angenommen werden kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Polizeidirektion Lübeck Pressestelle
Anna Julia Meyer - Pressesprecherin
Telefon: 0451-131-2015
Fax: 0451-131-2019
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 08:59

    POL-HL: HL-St. Jürgen / Linienbus verunfallt - mehrere Personen verletzt

    Lübeck (ots) - Am heutigen Donnerstagmorgen (14.08.) kam es zu einem Verkehrsunfall im Lübecker Stadtteil St. Jürgen, bei dem ein Linienbus in die Hauswand eines Wohngebäudes fuhr. Mehrere Insassen sowie die Fahrerin des Busses erlitten Verletzungen. Das Mehrfamilienhaus wurde geräumt. Die Unfallaufnahme und Sperrmaßnahmen dauern aktuell an. Gegen 07:10 Uhr ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 07:55

    POL-HL: OH - Eutin / Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Lübeck (ots) - Am Montagvormittag (11.08.2025) ereignete sich auf der Bundesstraße 76 bei Eutin ein Verkehrsunfall mit einem Lkw. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es aufgrund eines Ausweichmanövers zum Zusammenstoß mit einem Verkehrszeichen. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Die Polizei in Eutin bittet um Zeugenhinweise. Gegen 10:00 Uhr befuhr ein 68-jähriger Ostholsteiner mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren