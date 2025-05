Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Unbekannte Fahrradfahrerin flüchtet nach Unfall von Unfallstelle

Kamen (ots)

Am Freitag (23.05.2025) kam es in Kamen-Mitte an der Werkstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem augenscheinlich niemand verletzt wurde.

Ein 44-jähriger Kamener fuhr nach dem Besuch des Wertstoffhofs an der Werkstraße in Kamen auf die Straße. Beim Herausfahren nahm der Pkw-Fahrer eine Fahrradfahrerin auf dem Gehweg wahr. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die Fahrradfahrerin zu Boden stürzte. Der Pkw-Fahrer habe sich sodann bei ihr erkundigt, ob sie einen Krankenwagen oder die Polizei benötige - die Unbekannte habe dies verneint und sich mit ihrem Fahrrad auf die Westicker Straße in Richtung Koppelstraße begeben.

Nachdem sie sich von der Unfallstelle entfernt hatte, habe der Pkw-Fahrer einen Schaden an seinem Fahrzeug festgestellt.

Die Radfahrerin, die ein älteres Damenfahrrad in der Farbe "beige" gefahren haben soll, wird folgendermaßen beschrieben:

- weiblich - 55 bis 60 Jahre alt - schlank - ca. 160 cm groß - osteuropäische Aussprache - blasse Haut - schwarze, kurze Haare, Föhnfrisur - dunkelblaue Stoffhose - heller Pullover

Weitere Zeugen oder die Unfallfahrerin werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail zu melden: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell