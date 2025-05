Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Diebstähle aus PKW in Bönen, Fröndenberg und Bergkamen - Zeugen gesucht

Kreis Unna (ots)

Am Samstag (24.05.2025) kam es im Zuständigkeitsbereich der Kreispolizeibehörde im Zeitraum zwischen 11:00 und 18:15 Uhr zu vier Einbrüchen in und Diebstählen aus Kraftfahrzeugen.

Im Zeitraum zwischen 11:00 und 11:15 Uhr schlugen Unbekannte in Bönen-Bramey-Lenningsen in der Speckenstraße auf dem Parkplatz des Trimm-Dich-Waldes an einem PKW Toyota eine Scheibe ein und entwendeten einen Rucksack mit einer Geldbörse mit Bargeld, Zahlungskarten und diversen Ausweisdokumenten aus dem Fahrzeug.

Im Zeitraum zwischen 17:30 und 18:00 Uhr schlugen Unbekannte in Bergkamen in der Landwehrstraße an einem PKW Ford eine Scheibe ein und entwendeten eine Geldbörse mit Bargeld, Zahlungskarten und diversen Ausweisdokumenten aus dem Fahrzeug

In diesen beiden Fällen werden mögliche Zeugen gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Kamen unter 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden (bitte telefonische Erreichbarkeit mit angeben).

Im Zeitraum zwischen 17:30 und 18:15 Uhr schlugen Unbekannte in Fröndenberg-Altendorf in der Straße Im Kühlstück auf einem Feldweg neben einer Pferde-Koppel Scheiben an einem PKW Skoda und einem PKW Opel eingeschlagen. Aus dem Skoda wurde ein Bauchtasche mit einem Schlüssel und eine Getränkedose entwendet. Aus dem Opel wurde eine Bauchtasche mit Bargeld und einem Schlüssel entwendet.

In diesem Fall werden mögliche Zeugen gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Unna unter 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden (bitte telefonische Erreichbarkeit mit angeben).

In dem Zusammenhang nochmals der eindringliche Hinweis und die Empfehlung der Polizei, keine Wertgegenstände und keine Geldbörsen, Taschen oder Rucksäcke in Kraftfahrzeugen zurückzulassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell