Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Kind bei Verkehrsunfall in Ergste leichtverletzt

Schwerte (ots)

Am Samstag (24.05.2025) kam es gegen 08:20 Uhr in Ergste am Kreisverkehr Ruhrtalstraße / Langestraße / Groven-Wiese zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Ein 45 jähriger Dortmunder fuhr mit seinem PKW auf der Ruhrtalstraße in den Kreisverkehr ein und kollidierte mit einem 10 jährigen Pedelec-Fahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Der Junge kam zu Fall. Er trug einen Helm und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Er konnte nach kurzer Behandlung durch eine RTW-Besatzung in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben werden. An Pedelec und PKW entstand jeweils nur geringer Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 250 Euro.

