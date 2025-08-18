Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Buntekuh

Wohnmobil brennt vollständig aus

Lübeck (ots)

Am Donnerstag (14.08.2025) kam es in den frühen Morgenstunden in Lübeck - Buntekuh zu einem Fahrzeugbrand. Das Wohnmobil brannte vollständig aus. Zudem entstanden Beschädigungen an zwei nahe stehenden Anhängern. Die Bezirkskriminalinspektion Lübeck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 03:30 Uhr meldete ein Anwohner, dass in der Wachthauskoppel ein Fahrzeug in Brand stehe. Die Berufsfeuerwehr sowie die Polizei wurden alarmiert.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein Wohnmobil, das vollständig ausbrannte. Zusätzlich kam es durch das Feuer zu Beschädigung an zwei Anhängern, die neben dem brennenden Wohnmobil gestanden haben.

In dem Camping-Fahrzeug haben sich zur Brandzeit zwei Gasflaschen befunden, die jedoch nicht explodiert sind.

Nach der Löschung durch die Berufsfeuerwehr übernahm die Kriminalpolizei Lübeck den Brandort. Die Ursache des Feuers ist bislang unklar und derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Personen, die Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen in dem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei entweder telefonisch unter 0451 1310 oder per E-Mail unter K11.Luebeck.BKI@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

