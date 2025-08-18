Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck

St. Lorenz E-Scooter Fahrerin verunfallt - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Vergangenen Mittwoch (13.08.2025) stürzte eine Frau an der Kreuzung Schwartauer Allee und Marienstraße mit ihrem E-Scooter als sie die Kollision mit einem abbiegenden Pkw vermeiden wollte. Der Fahrer des Pkw hätte seine Fahrt fortgesetzt ohne sich um die Verunfallte zu kümmern. Die Frau zog sich eine Verletzung des Knies zu und musste ärztlich versorgt werden.

Eine 44-jährige Lübeckerin befuhr mit ihrem E-Scooter am Mittwoch gegen 07.55 Uhr den Radweg in der Schwartauer Allee in Richtung Bad Schwartau. In Höhe der Marienstraße hätte die Frau nur durch eine Vollbremsung der Kollision mit einem nicht näher bekannten Pkw, das rechts abbiegen wollte entgehen können. Die Lübeckerin stürzte und zog sich eine Verletzung des Knies zu. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Marienbrücke fort.

Die 44-Jährige musste ärztlich versorgt werden. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und einer Verkehrsordnungswidrigkeit.

Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei unter der 0451/1310 entgegen.

