Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck Diebstähle von Mazda CX-5

Lübeck (ots)

Seit Juni wurden insgesamt sieben Mazda CX-5 und ein CX-3 im Lübecker Stadtgebiet und Stockelsdorf entwendet. Der Gesamtschaden liegt im unteren sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Über das gesamte Stadtgebiet und einmalig in Stockelsdorf wurden acht Fahrzeuge der Marke Mazda entwendet. In einem Fall konnte ein CX-5 in Selmsdorf wieder aufgefunden werden. Die Schadenshöhe liegt insgesamt bei ca. 200.000 Euro. Die Fahrzeuge waren jeweils in Wohnortnähe abgestellt worden und sind vermutlich in den Abend- oder Nachtstunden entwendet worden.

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aufgenommen und prüft Zusammenhänge mit anderen Taten.

Hinweise werden unter der 0451/1310 entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

