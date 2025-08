Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizeioberkommissar Maximilian Edelbluth neu in der Pressestelle; Werkzeuge aus Peugeot Expert geklaut; Wem gehört das grün-weiße Kinderfahrrad? und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

In eigener Sache:

(me) Polizeioberkommissar Maximilian Edelbluth ist ab heute neues Teammitglied bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen. Zuvor war er mehrere Jahre im Streifendienst, unter anderem in Langen, tätig. Er ist hochmotiviert und freut sich auf seine neuen Aufgaben. Seine Pressemitteilungen firmieren unter dem Kürzel "me".

Stadt und Landkreis Offenbach

1. Werkzeuge aus Peugeot Expert geklaut: Wer hat etwas gesehen? - Offenbach

(cw) In der Zeit zwischen Donnerstagabend, 20 Uhr, und Samstagnachmittag, 15.30 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam den Kofferraum eines weißen Peugeot Expert, der in der Friedhofstraße (40er-Hausnummern) abgestellt war. Aus dem Handwerkerfahrzeug entwendeten die Diebe mehrere Werkzeuge, darunter einen Akkuschrauber, eine Bohrmaschine sowie ein Laser-Messgerät. Der Gesamtwert der Beute liegt ersten Ermittlungen zufolge im hohen vierstelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 4.000 Euro geschätzt. Hinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

2. Feuer verursacht hohen Sachschaden an Garage samt Anbau - Offenbach

(me) Ein Brand im Kinzigweg (30er-Hausnummern) verursachte Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet am Samstagmorgen, in der Zeit zwischen 4.30 Uhr und 5.55 Uhr, eine freistehende Doppelgarage samt hölzernem Anbau in Brand. Die hinzugezogenen Feuerwehren verhinderten durch unverzügliche Löscharbeiten Schlimmeres und konnten so ein Übergreifen auf das nahegelegene Wohnhaus verhindern. Durch das Feuer wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Der Anbau der Doppelgaragen brannte vollständig ab. Die Ursache für den Brand ist derzeit noch unklar und bedarf weiterer Ermittlungen.

3. Streit endet mit mehreren Verletzten: Zeugen gesucht - Dietzenbach

(me) In einem Cafe in der Rodgaustraße kam es am Samstagabend gegen 19 Uhr aus bisher unbekannten Gründen zunächst zu einem verbalen Streit zwischen mehreren Beteiligten. Bisher ist bekannt, dass fünf Männer teilweise mit Gegenständen auf einen 60-jährigen Mann eingeschlagen und eingetreten haben sollen. Zuvor soll er scheinbar mittels Pfefferspray aus der Gruppe heraus besprüht worden sein. Im Zuge der Abwehr des Angriffs soll der 60-Jährige mit einem Messer hantiert haben, wobei er offensichtlich einen Unbeteiligten verletzt haben soll. Der Unbeteiligte, der mit oberflächlichen Verletzungen in ein Krankenhaus kam, konnte dieses noch am gleichen Abend wieder verlassen. Auf die fünf, teilweise noch unbekannten Männer sowie den 60-Jährigen, kommen nun Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zu. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06074 837-0 bei der Polizeistation Dietzenbach zu melden.

4. Wem gehört das grün-weiße Kinderfahrrad? - Dietzenbach

(cb) Wem gehört das Kinderfahrrad? Das fragen sich die Beamten in Dietzenbach und suchen nach dem rechtmäßigen Eigentümer des grün/weißen Kinderfahrrades. Dieses wurde bereits am Donnerstag, 10. Juli, im Wertheimer Weg, dort im Bereich der einstelligen Hausnummern, aufgefunden. Das Kinderfahrrad der Marke "KS Cycling" und des Typs "ZODIAC" war dort mit einem Kettenschloss an einem anderen Rad gesichert. Nachdem das Rad gelöst werden konnte, nahmen die eingesetzten Beamten das grün-weiße Kinderrad zur Eigentumssicherung mit auf die Dienststelle. Das Kinderfahrrad wird nach erbrachtem Eigentumsnachweis an den rechtmäßigen Eigentümer herausgegeben. Dieser wird gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 06074 837-0 in Verbindung zu setzen.

5. Zeugen gesucht: Weißer Mercedes Sprinter nach Unfallflucht beschädigt - Dietzenbach

(cw) Die Polizei in Dietzenbach sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der Waldstraße, Höhe Hausnummer 16, ereignete. Ein bislang Unbekannter beschädigte den geparkten weißen Kastenwagen offensichtlich beim Vorbeifahren im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr, und Samstagmorgen, 10 Uhr, im Bereich der Fahrerseite und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Nach ersten Schätzungen entstand am Sprinter ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Hinweise werden unter der Rufnummer 06074 837-0 entgegengenommen.

6. Handwerkerfahrzeug aufgebrochen: Hinweise erbeten - Rodgau

(cw) Bislang Unbekannte haben an einem blauen Sprinter, der in der Straße "Alter Weg", Höhe Hausnummer 20, abgestellt war, eines der Seitenfenster gewaltsam aufgehebelt und das Fahrzeug anschließend durchwühlt. Hierbei entwendeten die Langfinger in der Zeit zwischen Freitagmittag, 12 Uhr und Sonntagmorgen, 9 Uhr, nach ersten Erkenntnissen einen Werkzeugkasten sowie diverses Handwerkzeug im mittleren vierstelligen Bereich. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

7. Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch - Langen

(cw) Nachdem Unbekannte bei einem Wohnungseinbruch in der Straße "An der Koberstadt" (einstellige Hausnummern) in Langen ersten Schätzungen zufolge einen Sach- und Beuteschaden im jeweils unteren fünfstelligen Bereich verursacht haben, bittet die Kriminalpolizei dringlich um Mithilfe und sucht insbesondere Zeugen, die Angaben zu den Tätern geben können. Diese hatten in der Zeit zwischen Mittwochmittag, 12 Uhr und Freitagnachmittag, 15 Uhr, eine Fensterscheibe des Einfamilienhauses eingeschlagen, mehrere Türen im Haus gewaltsam aufgehebelt und unter anderem diverse Handtaschen sowie elektronische Geräte gestohlen. Die Kriminalpolizei, die am Tatort bereits Spuren sicherte, nimmt Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

04.08.2025, Offenbach, Pressestelle, Thomas Leipold

