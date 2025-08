POL-OF: ROADPOL-Kontrollwoche "Speed": Polizei kontrolliert in dieser Woche verstärkt Geschwindigkeit im gesamten Präsidiumsbereich

Steinau an der Straße (ots) - (lei) Zwei Verletzte und ein verschrammtes Motorrad sind die Folge eines Alleinunfalls am Samstagmittag auf der Landesstraße 3178 bei Uerzell. Ein 72 Jahre alter Yamaha-Fahrer war gegen 12.20 Uhr von Holzmühl in Richtung Neustall unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Straße abkam und in den unbefestigten Teil neben der Fahrbahn ...

mehr