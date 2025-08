Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung und weiterer Delikte: Festnahme zweier Tatverdächtiger

Schlüchtern (ots)

Motorrad kam von der Straße ab: Fahrer und Mitfahrerin verletzt - Steinau an der Straße (lei) Zwei Verletzte und ein verschrammtes Motorrad sind die Folge eines Alleinunfalls am Samstagmittag auf der Landesstraße 3178 bei Uerzell. Ein 72 Jahre alter Yamaha-Fahrer war gegen 12.20 Uhr von Holzmühl in Richtung Neustall unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Straße abkam und in den unbefestigten Teil neben der Fahrbahn geriet. Infolgedessen stürzte er mit der Maschine, wodurch er und seine 58 Jahre alte Mitfahrerin leicht verletzt wurden. Beide kamen in ein nahegelegenes Krankenhaus. VU/0866479/2025

(lei) Die Schlüchterner Polizei nahm am Freitagabend zwei Männer im Alter von 31 und 37 Jahren vorläufig fest, gegen die nun unter anderem wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung beziehungsweise des Verstoßes nach dem Waffengesetz ermittelt wird. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen sie gegen 21.10 Uhr in der Straße "Spenglersruh" mit einem 50-Jährigen aufeinandergetroffen getroffen und zunächst in Streit geraten sein. Der 31-Jährige soll dann ein Springmesser und einen Teleskopschlagstock präsentiert haben, ehe er gemeinsam mit seinem Begleiter auf den 50-Jährigen eingeschlagen haben soll. Die eingesetzten Beamten stellten das Messer und den Schlagstock sicher und nahmen die beiden Tatverdächtigen für eine erkennungsdienstliche Behandlung mit auf die Wache. Wer hat den Vorfall beobachtet? - das möchten die Polizisten jetzt zudem wissen und bitten um Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06661 9610-0.

