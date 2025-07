Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger ohne Erfolg

Suhl (ots)

Unbekannte Täter riefen am Mittwoch mehrere Senioren in Suhl an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Mit der Masche, dass eine Einbrecherbande unterwegs sei und diese die Wohnungen der angerufenen Personen schon ausgespäht hätten, versuchten die Betrüger an Informationen zu vorhandenem Bargeld, Schmuck und Wertgegenständen zu gelangen. Die Täter boten in diesem Zusammenhang an, die Wertsachen "sicher" zu verwahren. Da alle Senioren die Betrugsmasche erkannten und auflegten, kam es zu keinem Schadenseintritt. Seien auch Sie wachsam. Die echte Polizei befragt Sie nicht am Telefon nach Ihren finanziellen Mitteln und Wertgegenständen und holt Wertsachen auch nicht bei Ihnen ab! Legen Sie auf und kontaktieren Sie im Zweifelsfall die Polizei unter der Rufnummer 110.

