Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Aktionswoche Taschendiebstahl

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Die Bundesweite Präventionskampagne als "Aktionswoche" zur Sensibilisierung älterer Menschen gegen Taschendiebstahl und Diebstahl aus Taschen und Behältnissen in Supermärkten findet nächste Woche (07. Oktober 2024 - 11. Oktober 2024) an wechselnden Örtlichkeiten in ganz Thüringen statt.

Die Polizei Berlin plant auch in diesem Jahr einen groß angelegten Präventionseinsatz. Im vergangenen Jahr wurden hierbei Bürgerinnen und Bürger in 13 Bundesländern von den Länderpolizeien und der Bundespolizei über dieses Deliktfeld medial und/oder gezielt vor Supermärkten und Einkaufzentren informiert und beraten. Auch in diesem Jahr soll die bundesweite Aktion große mediale Aufmerksamkeit erreichen und dadurch eine hohe Reichweite in der Bevölkerung bekommen.

Das präventive Ziel ist die Sensibilisierung der Zielgruppe durch gezieltes Ansprechen von Seniorinnen und Senioren auf dem Weg in den Supermarkt. Durch das Führen von informatorischen Präventionsgesprächen mit den potentiellen gefährdeten Personen, wird vermittelt, wie sie sich durch eigenes Verhalten gegen eine Tatvollendung schützen können. Es wird u.a. insbesondere darauf hingewiesen, dass Handtaschen/Stoffbeutel, welche Wertsachen beinhalten, nicht an den Einkaufswagen gehängt werden sollen. Den angesprochenen Personen soll zudem die Angst vor einer Anzeigenerstattung genommen werden, wenn sie Opfer einer Straftat werden sollten.

Weiterführend werden die Gesprächspartner bei dieser Gelegenheit auch über andere Betrugsarten, wie z.B. den Enkeltrick, falsche Polizisten, Schockanrufe etc. aufgeklärt und beraten.

Aufgrund der Einkaufszeiten der Zielgruppe wird die Thüringer Polizei im Zeitraum von ca. 08:00 Uhr - 14:00 Uhr im Rahmen der Aktionswoche mit Präventionsbeamten, Kontaktbereichsbeamten usw. unterwegs sein.

Alle Informationen zum Thema Taschendiebstahl finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Anbei ein paar Tipps wie sich Sich vor Taschendiebstahl schützen können:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell