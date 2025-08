Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer waren die Unbekannten? 27-Jähriger durch Gruppe geschlagen und getreten

Bad Soden-Salmünster (ots)

(lei) Der Besuch eines Festes in der Salmünsterer Altstadt endete für einen 27-Jährigen in der Nacht zu Sonntag im Krankenhaus. Der junge Mann hatte das Fest gegen 0.30 Uhr kurz verlassen und sich in einer Seitengasse aufgehalten, als er mit einer Gruppe mehrerer Jugendlicher in Streit geriet und augenblicklich später von diesen geschlagen und getreten wurde, so die Angaben des 27-Jährigen. Er sei zu Boden gestürzt, wo die Unbekannten weiterhin auf ihn eingetreten hätten. Die Polizei in Bad Orb, die umgehend nach der Gruppe fahndete, bittet nun um Zeugenhinweise (06052 9148-0).

Offenbach, 04.08.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

