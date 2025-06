POL-WAF: Oelde. Auto gestohlen - Hinweise erbeten

Warendorf (ots) - 15 Kleider von dem Kleiderständer eines Geschäftes in der Oststraße sind am Donnerstag (26.06.2025, 12.50 Uhr) das Ziel eines unbekannten Mannes in Ahlen gewesen. Der - laut Zeugenaussagen ältere Herr - stahl die Kleider in der Fußgängerzone und flüchtete auf einem Fahrrad. Hinweise zu dem Dieb bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. ...

mehr