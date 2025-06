Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Betrunken ohne Führerschein im Auto

Warendorf (ots)

Betrunken und ohne Führerschein ist am Donnerstag (26.06.2205, 20.18 Uhr) ein 49-jähriger Mann aus Polen in einem Auto in Oelde-Stromberg unterwegs gewesen.

Polizisten forderten den Fahrer des Pkw für eine Verkehrskontrolle am Oelder Tor auf anzuhalten. Der Mann fuhr über diverse Straßen weiter, ohne den Anhaltesignalen zu folgen. An der Hüfferstraße parkte er sein Auto vor einem Haus. Als die Beamten an den Pkw herantraten und er die Tür öffnete, bemerkten sie starken Alkoholgeruch sowie weitere körperliche Auffälligkeiten. Der Mann ohne Wohnsitz in Deutschland führte einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, dieser war positiv. Außerdem besitzt er keinen Führerschein.

Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell