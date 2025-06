Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 250612-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach vollendetem Wohnungseinbruchdiebstahl in Melsdorf

Melsdorf (ots)

Am 11.06.2025 kam es zwischen 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr zu einem vollendeten Wohnungseinbruchdiebstahl in der Dorfstraße in Melsdorf. Die Täter konnten hierbei noch von der Hauseigentümerin angetroffen werden. Es gelang ihnen jedoch die Flucht. Die Kriminalpolizei Rendsburg sucht nun nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Am 11.06.2025 wurden gegen 17:30 Uhr mehrere Funkstreifenbesatzungen zu einer Doppelhaushälfte in die Dorfstraße nach Melsdorf entsandt. Hier sei es so eben zu einem vollendeten Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge versuchten die Täter zunächst gewaltsam über die Terrassentür und über ein Fenster in das Objekt zu gelangen. Nachdem dies misslang, verschaffte man sich über die Hauseingangstür Zutritt zu der Doppelhaushälfte.

Im gesamten Haus wurden diverse Schränke durchwühlt. Beim Verlassen des Tatobjekts wurden die Täter von der Hauseigentümerin, die inzwischen nach Hause gekehrt war, angetroffen. Über ein Nachbargrundstück gelang den Tätern jedoch die Flucht mitsamt Stehlgut. Dieses kann bislang noch nicht näher benannt werden.

Aufgrund von vorliegenden Videoaufzeichnungen aus der Nachbarschaft können die mutmaßlichen Täter beschrieben werden:

1. Person - 20-30 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - 180-185 cm groß - schwarze Cappy - Bartansatz - helle Hose - schwarze Weste - weißer Pullover - orangene Plastiktasche

2. Personen

- 20-30 Jahre alt - südländisches Erscheinungsbild - schwarze, längere Haare zum Dutt gebunden - ca. 180-190 cm groß - oliv grüne Steppjacke - Plastiktasche

Die Kriminalpolizei Rendsburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat am 11.06.2025 im Bereich der Dorfstraße verdächtige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Wohnungseinbruchsdiebstahl stehen könnten? Bei Hinweise melden sie sich bitte unter 04331-2080.

Mit freundlichen Grüßen

Constanze Becker

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell