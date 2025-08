Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Motorrad kam von der Straße ab: Fahrer und Mitfahrerin verletzt

Steinau an der Straße (ots)

(lei) Zwei Verletzte und ein verschrammtes Motorrad sind die Folge eines Alleinunfalls am Samstagmittag auf der Landesstraße 3178 bei Uerzell. Ein 72 Jahre alter Yamaha-Fahrer war gegen 12.20 Uhr von Holzmühl in Richtung Neustall unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Straße abkam und in den unbefestigten Teil neben der Fahrbahn geriet. Infolgedessen stürzte er mit der Maschine, wodurch er und seine 58 Jahre alte Mitfahrerin leicht verletzt wurden. Beide kamen in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Offenbach, 04.08.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

