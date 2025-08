Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Neue Kolleginnen und Kollegen begrüßt: 74 Neuzugänge im Polizeipräsidium Südosthessen

Südosthessen (ots)

(cl) Im Polizeipräsidium Südosthessen gab es heute allen Grund zur Freude: Polizeipräsident Daniel Muth begrüßte am Vormittag 63 neue Polizeibeamtinnen und -beamte sowie 11 Tarifbeschäftigte im Präsidium am Spessartring. "In einer Zeit voller Herausforderungen braucht unsere Gesellschaft Menschen wie Sie - mit Haltung, Verantwortungsbewusstsein und Engagement. Danke, dass Sie sich dieser Aufgabe stellen. Ich bin überzeugt davon, dass Sie eine echte Bereicherung für Ihre neuen Dienststellen sind und wünsche ihnen einen guten Start", so der Polizeipräsident, der dabei auch die Vielfältigkeit des Präsidiumsbereichs von Egelsbach bis nach Sinntal sowie die Aufgaben und Herausforderungen der polizeilichen Arbeit darstellte.

Dabei ging der Polizeipräsident auch auf aktuelle Entwicklungen ein: "Wir investieren weiter konsequent in die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger - mit mehr Personal, mehr Präsenz und besserer Ansprechbarkeit." Denn seit heute sind, durch gezielte Anpassungen und zusätzliches Personal durch Stellen aus dem Sicherheitspaket der Landesregierung, bei den Polizeistationen Seligenstadt, Gelnhausen und Schlüchtern jeweils ein zusätzlicher Funkstreifenwagen rund um die Uhr im Einsatz. Damit wird die polizeiliche Präsenz vor Ort sichtbar gestärkt und die Reaktionsfähigkeit weiter erhöht. Parallel dazu wurden bei den Polizeistationen Bad Orb und Schlüchtern feste Ansprechpersonen als "Schutzleute vor Ort" etabliert. Zur offiziellen Begrüßung im Präsidiumsgebäude am Offenbacher Spessartring kamen neben zahlreichen Führungskräften auch Vertreterinnen und Vertreter der behördlichen Gremien.

Die Neuzugänge werden künftig auf den verschiedenen Dienststellen im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südosthessen eingesetzt. Viele von ihnen haben gerade erst vor Kurzem ihr Bachelorstudium abgeschlossen und starten nun mit frischem Wind ihre Karriere als Kommissarinnen oder Kommissare. Hinzu kommen Kolleginnen und Kollegen, die aus anderen Präsidien oder drei von ihnen sogar aus anderen Bundesländer - sogenannte "Länderwechsler" - in das Polizeipräsidium Südosthessen gewechselt sind. Neben den Polizeidirektionen Offenbach und Main-Kinzig, können sich auch die Kriminaldirektion sowie die Direktion Verkehrssicherheit / Sonderdienste auf die Unterstützung von neuen Beamtinnen und Beamten freuen.

Ebenso begrüßte Polizeipräsident Muth die fast ein Dutzend neuen Tarifbeschäftigten, darunter vier neue Wachpolizisten, die bereits in den vergangenen Monaten im Polizeipräsidium Südosthessen eingestellt wurden. Im Anschluss an die offizielle Begrüßung wurden die Neuzugänge durch die Verantwortlichen ihrer neuen Dienststelle in Empfang genommen. Einige der neuen Polizeikräfte haben nun ihren Dienst bereits aufgenommen und sorgen hochmotiviert in ihrem Dienst für die Sicherheit der Menschen in der Region. Das Polizeipräsidium Südosthessen wünscht allen Neuzugängen viel Erfolg für ihren Start in den jeweiligen Aufgabenbereichen.

Offenbach, 04.08.2025, Pressestelle, Christopher Leidner

