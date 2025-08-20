Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Buntekuh Mercedes kollidiert mit Ampel

Lübeck (ots)

Am Dienstagabend (19.08.2025) kam ein Lübecker mit seinem Mercedes Benz Cabriolet beim Abbiegen von der Fahrbahn an und prallte gegen eine Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Ziegelstraße - Korvettenstraße. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Nach ersten Erkenntnissen hätte ein 28-jähriger Deutscher aus Lübeck den Mercedes Benz SL 500 die Ziegelstraße aus Richtung Paddelügger Weg kommend, rechts in die Korvettenstraße abbiegen wollen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit wäre das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Lichtzeichenanlage kollidiert.

Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Der Schaden am Fahrzeug dürfte um die 45.000 Euro betragen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell