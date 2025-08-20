PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Buntekuh Mercedes kollidiert mit Ampel

Lübeck (ots)

Am Dienstagabend (19.08.2025) kam ein Lübecker mit seinem Mercedes Benz Cabriolet beim Abbiegen von der Fahrbahn an und prallte gegen eine Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Ziegelstraße - Korvettenstraße. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Nach ersten Erkenntnissen hätte ein 28-jähriger Deutscher aus Lübeck den Mercedes Benz SL 500 die Ziegelstraße aus Richtung Paddelügger Weg kommend, rechts in die Korvettenstraße abbiegen wollen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit wäre das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Lichtzeichenanlage kollidiert.

Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Der Schaden am Fahrzeug dürfte um die 45.000 Euro betragen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 08:08

    POL-HL: HL - Innenstadt / Tatverdächtiger nach Einbruch gestellt

    Lübeck (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (18.08.-19.08.2025) kam es in der Sandstraße zu einem Einbruchdiebstahl in ein Modegeschäft. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen nahe des Modegeschäftes stellen und hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Gegen 01:00 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 14:05

    POL-HL: Lübeck Diebstähle von Mazda CX-5

    Lübeck (ots) - Seit Juni wurden insgesamt sieben Mazda CX-5 und ein CX-3 im Lübecker Stadtgebiet und Stockelsdorf entwendet. Der Gesamtschaden liegt im unteren sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Über das gesamte Stadtgebiet und einmalig in Stockelsdorf wurden acht Fahrzeuge der Marke Mazda entwendet. In einem Fall konnte ein CX-5 in Selmsdorf wieder ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 10:17

    POL-HL: Polizeidirektion Lübeck / Ärzte, Weisser Ring und Polizei gegen Telefonbetrug

    Lübeck (ots) - Immer wieder versuchen Betrüger per Telefon mit perfiden Tricks an das lang ersparte Geld von Senioren zu kommen: Ob als angeblicher Enkel, falscher Polizeibeamte oder vermeintlicher Staatsanwalt. Die Liste der Szenarien ist lang, keiner ist vor den Anrufen gefeit und viel zu oft haben die Betrüger mit ihrem Vorgehen Erfolg. Seit Anfang des Jahres ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren