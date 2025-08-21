PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Gertrud
Trailer löst sich von Zugmaschine

Lübeck (ots)

Am Donnerstagmorgen (21.08.2025) kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in Lübeck - St. Gertrud, nachdem sich auf einer Kreuzung ein Trailer von dessen Zugmaschine gelöst hatte. Durch den Einsatz einer Ersatzzugmaschine und eines Krans konnte die Kreuzung wieder freigeben werden.

Gegen 05:45 Uhr hat ein 39-jähriger Lkw-Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine von der Neuen Hafenstraße nach links in die Luisenstraße abbiegen wollen. Ersten Erkenntnissen zufolge hat sich der Sattelauflieger aufgrund eines technischen Defekts von der Zugmaschine gelöst.

Die Polizei sperrte für die Beseitigung der Gefahrenstelle den Rechtsabbieger zur Luisenstraße sowie die Einfahrt in die Neue Hafenstraße. Unter Einsatz eines Krans wurde der auf der Straße liegende Trailer angehoben und auf eine Ersatzzugmaschine gesetzt.

Gegen 09:00 Uhr gaben die eingesetzten Polizeibeamten die Fahrbahn wieder frei.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Polizeidirektion Lübeck Pressestelle
Anna Julia Meyer - Pressesprecherin
Telefon: 0451-131-2015
Fax: 0451-131-2019
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

